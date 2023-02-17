Rüyada senet görmek ne demek? Rüyada senet neye işaret eder?

Rüyada senet görmek ne demek? Rüyada senet görmenin anlamı nedir? Rüyada senet imzalamak neye işaret? İşte tüm detayları…

Rüyada senet veya evrak imzaladığını gören kişi eğer erkek ise ileri zamanlarda bir konu yüzünden çok üzüleceğine yorumlanır. Aynı zamanda pişman olacağı bir olay yaşayacağına da delalet eder.

Orta yaşlı bir erkek rüyasında senet görüyorsa bu da iş hayatında güven duyulmayan biri olduğuna işaret eder.

Genç bir kız rüyasında senet görüyorsa aniden bir evlilik yaşayacağına ya da evlilik teklifi alacağına delalet ediyor.

Evli olan bir kadın rüyasında senet görüyorsa başka bir eve taşınacağına yorumlanır.

Olumlu olarak da rüyada senet görmek iyi haberlerde kısmetli işlere de delalet ediyor. Rüyada senet görmek borçlardan ve sıkıntılardan kurtulacağına da işaret eder.