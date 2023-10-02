Rüyada sevgili görmek ne demek? Rüyada sevgili görmek neye işaret?

Rüyada sevgili görmek evliliğe işaret eder.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rüyada sevgili görmek ne demek? Rüyada sevgili görmek neye işaret?

Rüyada görülen sevgili, gerek kız gerek erkek olsun, güzel bir evliliğe yorumlanır.

Eski bir sevgili görmek ise uzun zamandır ödeyemediği bir borç nedeniyle sıkıntıya düşeceğini belirtir.

Evliler için ise eski sevgiliyi rüyada görmek, aile huzurunuzun bozulacağına işaret eder.

Rüyada sevgiliye sarılmak, murada ermek anlamlarına delalet eder. Kişinin mutluluktan havaya uçacağı haberler alacağına, sıkıntılarının biteceğine rivayet edilir.

Rüyada sevgiliyi öpmek, bazı durumların ve sırların açığa çıkması manasına gelir.

Kişinin rüyasında sevgilisini öpmesi, hayatında bazı olumsuzlukların yaşanması ve sıkıntıların bazı kişilerin yardımıyla giderilmesi anlamlarına gelir.

Öne Çıkanlar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Son Haberler
Gizemli oyuğun sırrı ortaya çıktı! Dünya şokta Tarih - Mitoloji
Gizemli oyuğun sırrı ortaya çıktı! Dünya şokta
Ankaragücü'nde flaş gelişme. Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı Spor
Ankaragücü'nde flaş gelişme. Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı
Hindistan'da pilotların parfüm kullanması yasaklandı. Bakın neden? Dünya
Hindistan'da pilotların parfüm kullanması yasaklandı. Bakın neden?
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu Gündem
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi Gündem
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım Siyaset
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler Gündem
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler