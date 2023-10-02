Rüyada sevgili görmek ne demek? Rüyada sevgili görmek neye işaret?

Rüyada görülen sevgili, gerek kız gerek erkek olsun, güzel bir evliliğe yorumlanır.

Eski bir sevgili görmek ise uzun zamandır ödeyemediği bir borç nedeniyle sıkıntıya düşeceğini belirtir.

Evliler için ise eski sevgiliyi rüyada görmek, aile huzurunuzun bozulacağına işaret eder.

Rüyada sevgiliye sarılmak, murada ermek anlamlarına delalet eder. Kişinin mutluluktan havaya uçacağı haberler alacağına, sıkıntılarının biteceğine rivayet edilir.

Rüyada sevgiliyi öpmek, bazı durumların ve sırların açığa çıkması manasına gelir.

Kişinin rüyasında sevgilisini öpmesi, hayatında bazı olumsuzlukların yaşanması ve sıkıntıların bazı kişilerin yardımıyla giderilmesi anlamlarına gelir.