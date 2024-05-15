Kendall Jenner son fotoğraflarıyla erotizmin sınırlarını zorladı

Tüm dünyada yayımlanan realite şovuyla bir fenomen haline gelen Kendall Jenner yine bomba etkisi yarattı.

Aynı zamanda kreatif direktörlüğünü de yaptığı lüks bir giyim firmasının 2024 yaz çekimlerinde sere serpe pozlar verdi.

Kardashian/Jenner Ailesi’nin ikinci en genç üyesi olan 28 yaşındaki Jenner, fotoğrafları 294 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaşınca olanlar oldu.

Genç model aynı zamanda Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bu fotoğrafların çok daha fazlasının geleceğinin sinyallerini verdi.

Hayranları paylaşımın yorum kısmına yamaya doyamadı: “Rüyalarımdaki kız”, “Eğer tek bir Kardashian seçme şansım olsaydı muhtemelen seni seçerdim”, "En ateşli kız", "Gördüğüm en erotik fotoğraflar"