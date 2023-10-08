Rüyada silah görmek ne demek? Rüyada silah görmek neye işaret?

Rüyada silah görmek, hayırla yorumlanır.

Rüyada silah görmek, her ne şekilde olursa olsun, hayra, şan ve şerefe işaret eder.

Rüyasında üzerinde birçok çeşit silah olduğunu gören kimse, hasta olsa, iyileşir bir korkusu olsa geçer, korku­sundan kurtulur, eğer bir yolcu olsa, selametle yoluna gi­der ve selametle geri evine döner şeklinde delalet edilir.

Rüyada birisine silah çektiğini görmek kişiyi büyük kederden kurtarmaya, silah satın almak, para sininin artacağına ve iş hacminin genişleyeceğine, silahını satmak rütbe mevkiini kaybetmeye, zarara uğramaya, silahını kaybetmek eşinin veya kardeş gibi yakın bir akrabasının ölümüne işarettir.