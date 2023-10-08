Rüyada silah görmek ne demek? Rüyada silah görmek neye işaret?

Rüyada silah görmenin iyi ve kötü anlamları bulunur.

Rüyada silah görmek ne demek? Rüyada silah görmek neye işaret?

Rüyada silah görmek, hayırla yorumlanır.

Rüyada silah görmek, her ne şekilde olursa olsun, hayra, şan ve şerefe işaret eder.

Rüyasında üzerinde birçok çeşit silah olduğunu gören kimse, hasta olsa, iyileşir bir korkusu olsa geçer, korku­sundan kurtulur, eğer bir yolcu olsa, selametle yoluna gi­der ve selametle geri evine döner şeklinde delalet edilir.

Rüyada birisine silah çektiğini görmek kişiyi büyük kederden kurtarmaya, silah satın almak, para sininin artacağına ve iş hacminin genişleyeceğine, silahını satmak rütbe mevkiini kaybetmeye, zarara uğramaya, silahını kaybetmek eşinin veya kardeş gibi yakın bir akrabasının ölümüne işarettir.

Öne Çıkanlar
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı Gündem
Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı
Define ararlarken suçüstünde yakalandılar Gündem
Define ararlarken suçüstünde yakalandılar
Özgür Özel Antalya İl Kongresi’nde konuştu: Ben vefalı bir değişimi savunuyorum Siyaset
Özgür Özel Antalya İl Kongresi’nde konuştu: Ben vefalı bir değişimi savunuyorum
Yunan gezgin ile Diyarbakırlı vatandaşın sohbeti gündem oldu. İşte Türk misafirperverliği Gündem
Yunan gezgin ile Diyarbakırlı vatandaşın sohbeti gündem oldu. İşte Türk misafirperverliği
Ağzından bal damlamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzından bal damlamak deyiminin anlamı nedir?
Ahu ne demek? Ahu isminin anlamı nedir? Gündem
Ahu ne demek? Ahu isminin anlamı nedir?
Araz ne demek? Araz isminin anlamı nedir? Gündem
Araz ne demek? Araz isminin anlamı nedir?