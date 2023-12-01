Rüyada tırnak görmek ne demek? Rüyada tırnak görmek neye işaret?

Rüyada tırnak görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rüyada tırnak görmek ne demek? Rüyada tırnak görmek neye işaret?

Rüyada tırnak görmek kötü bir olaya delalet eder.

Rüyada tırnak görmek başarıya işarettir.

Rüyada bakımsız tırnaklar dert ve hastalığa yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada tırnak görmesi, düşman üzerine zafer kazanmaya tabir olunur.

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