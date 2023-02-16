Rüyada uçurum görmek ne demek? Rüyada uçurum görmenin anlamı nedir?

Rüyalar insanlara hem iyi hem de kötü mesajlar verebilir. Rüyada uçurum görmenin anlamı merak konusu oldu.

Rüyasında uçurum görmek kiişinin kötü haberler alacağına işaret eder. Ancak uçurumdan düştüğünü görüyorsa evliliğin kötüye gideceğine delalet eder.

Eğer rüya sahibi uçurumun kenarından bakıyorsa iş ve aile hayatında olumsuz şeyler olacağına yorumlanır.

Eğer rüya sahibi uçurumdan atlıyorsa kötü veya olumsuz bir durumdan kurtulacak, sıkıntılarını geride bırakarak iyi hale geleceğine işaret eder.