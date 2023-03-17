Rüyada vadi görmek ne anlama geliyor?

Rüyada vadi görmek iyi hale ve helal mala işarettir.

Rüyada ekilip biçilmesi mümkün olmayan bir vadide olduğunu ve orada yürüdüğünü görmek hacca gitmeye delâlet eder.

Rüyada ağaç, çiçek, güzel bitki ve duru su bulunan bir vadiyi görmek, şöhrete, yüce makama, izzet ve şerefe alamettir.

RÜYADA VADİ GÖRMEK

Rüyada vadi görmek, orada oturan halka veya orada ekilip biçilen mahsule delalettir.

Bir kimsenin rüyada bir vadide bir yeri kazdığını ve çukur açtığını görmesi, aile efradından veya akrabalarından birinin ölümüne yorumlanır.

Rüyada bir vadiye düştüğünü ve fakat hiçbir sıkıntı ve acı duymadığını görmek, hükümdar tarafından faydaya veya bir başkan tarafından gelecek hediyeye tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada vadiden çıktığını görmesi, bütün arzu ve isteklerinin yerine geleceğine işarettir.

Rüyada yeşil vadi görmek, hayatınızın mutlu bir şekilde devam edeceğine yorumlanır.