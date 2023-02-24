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Rüyada yağmur görmenin tabiri nedir? Rüyada yağmur görmek ne demek?

Rüyada yağmur görmek genel iyiye yorumlanır. İşte rüyada yağmur görmenin anlamları…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:51
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Rüyada yağmur görmek ne demek

Rüyada yağmur görmenin tabiri nedir? Rüyada yağmur görmek ne demek?
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Rüyada yağmur görmek daima iyiye yorumlanır. Rüyada yağmurda yürümek sıkıntılardan ve hastalıklardan kurtulmak demektir.

Bu rüyayı gören kişi eğer işsizse güzel bir iş bulacağına işarettir.

Eğer bu rüyayı gören kişinin para ile ilgili sıkıntıları varsa gelecekte para sıkıntısı çekmeyeceğine aşıksa sevgilisine kavuşacağına delalettir.

RÜYADA YAĞMUR GÖRMEK

Rüyada yağmur, eğer zarar meydana gelmemişse, hayra ve rızka tabir edilir.

Yağmur görmek, hayır, bereket, rızık, nimet ve rahmet ile yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada yağmurun çok acele kendisine ulaştığını görmesi, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka delâlet eder.

Rüyada yağmurun sadece kendi evine yağdığını görmek, menfaate, hayra, rızka, iyiliğe ve rahmete işarettir.

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