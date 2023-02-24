Rüyada yangın görmek ne demek? Rüyada yangın görmenin tabiri nedir?

Rüyada yangın görmek kötü haberler alınacağı anlamına geliyor. Rüyada bir evin konağın yandığını görmek uzaktan sizi tedirgin edebilecek haberlerin geleceğine işarettir.

Rüyada kendi evinin yanından yangın görülürse işlerinde büyük zarar göreceğine delalet eder.

Aynı rüyada yangın görmek kişinin sağlığının bozulacağının da habercisidir.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK

Rüyada eşyalarının yandığını gören kişinin el attığı her işten hayır göreceği ve başarılı olacağına tabir edilir.

Rüyada yanan evden sadece beyaz dumanlar çıkıyorsa bu herkesi ilgilendiren bir olayın gerçekleşeceğine delalet eder.

Kara duman çıkıyorsa eğer büyük dertlerin geleceğinin de işaretidir.

Rüyada görülen yangında sadece alev gözükmesi, zengin olunacağına yorumlanır .