Altın piyasalarında Reisi hareketliliği. Ekonomistler yeni dalgalanmalar için uyarıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasalarında Reisi hareketliliği. Ekonomistler yeni dalgalanmalar için uyarıyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı haberlerinin duyulması ile birlikte altın piyasasında beklenmedik bir hareketlilik yaşandı.

Altın piyasası İbrahim Reisi'nin kazası haberinin yarattığı politik baskıyı yükseliş olarak karşıladı.

Haberin yayılması sonrası altının onsu uluslararası piyasalarda yükselişe geçti.

Uluslararası piyasalarda dalgalanma sonucu altının onsu 2 bin 400 doları aşarak 2 bin 422 lirayı gördü, ardından toparlanarak saat 22.32'da bin 416 liraya giriledi.

Ekonomistler ise altın yatırımcılarını Reisi'nin olası bir ölüm haberinin ardından yeni dalgalanmalara hazır olmaları konusunda uyarıyor.

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