Amatör balıkçılar çuvala takılan yavru deniz kaplumbağasını kurtardı

Kaynak: DHA
Amatör balıkçılar çuvala takılan yavru deniz kaplumbağasını kurtardı
Antalya'da denizde çuvala takılan yavru deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları diğer balıkçılar tarafından telefonla görüntülendi.

Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi açıklarında bugün öğleden sonra bir grup amatör olta balıkçısı, denizde çuvala takılmış bir yavru deniz kaplumbağası fark etti. Olay yerine gelen amatör balıkçılardan Veysel Manavoğlu, hemen harekete geçerek deniz kaplumbağasını çuvaldan kurtardı ve tekneye aldı. Kurtarma anları diğer balıkçılar tarafından telefonla görüntülendi.

Çuvala takılan yavruyu kurtaran Manavoğlu, "Böyle çöpler yüzünden kaplumbağalara zarar görüyor. Bile bile denize çöp atıyorlar. Denizdeki çöpten bıktık. Garibim, kurtulunca ne kadar mutlu oldu. Bu denize çöp atan arkadaşlara mesajım olsun" dedi.

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