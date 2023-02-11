Rüyada yangın görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada yangın görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada yangın görmek ne demek? Rüyada yangın görmenin anlamı nedir?

RÜYADA YANGIN GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada yangın bilinçaltımızın inşa ettiği “yıkıcı içsel güçler” sembolüdür. Dört element içinde en yıkıcı ve yok edici element olan ateş esasında yaşamımızda bir şeylerin tehlike altında olduğu uyarısını bize getiriyor olabilir.

Bilinçaltı tarafından tehlikeli element olarak algılanan ateş elementini rüyada gördüğümüzde bazı konularda dikkatli olmamız gerektiğini anlamalıyız. Ateş, yaktığı her şeyi küle çevirir ve bu yüzden yaşam yolculuğumuzda bizim için bir şeyleri yok edebilecek her tehlikenin sembolü olabilir.

Rüyada yangında ateşin neyi yaktığını görürsek yaşam yolculuğumuzda o alanda bir şeylerin yok olma tehlikesi altında olduğunu bilmeliyiz.

Evinde yangın çıktığını gören kişinin hanesinde yaşamını olumsuz etkileyen olaylar cereyan edebilir. Evli biri yatak odasında yangın çıktığını görürse evliliğinin sonu gelebilir. İş yerinde yangın çıktığını gören kişi iş hayatında büyük sorunlar yaşayabilir. Kısacası, çıkan yangın yaşamımızda hangi alanı yakıyor ve yok ediyorsa gerçek hayatta o alanla ilgili sorun yaşama olasılığımız oldukça yüksektir.

Rüyada yangın çıktığını görmek aynı zamanda ani değişim ve yaşam konforumuzun sarsılmasıyla ilgili bilgi getirir. Yaşam yolculuğumuzda her şey yolunda giderken bir anda hayatımızın bir alanında kayıp verme olasılığımızın altını çizer. Ateşin düştüğü ve yaktığı her şey zarar görür, kullanılmaz hale gelir ya da yok olur. Rüyada gördüğümüz ateş bu yüzden bazen bazı gizli güçlerin bir şeyleri bizden almak için yaşamımıza girişine işaret eder. Bu rüyayı daha iyi yorumlayabilmek için yangının neyi yaktığını ve yanan objenin bilinçaltımızda neyi temsil ettiğini anlamamız gerekir.

YANGIN RÜYALARININ SİZE VERECEĞİ MESAJLAR

-Haber

-Tutku

-Öfke

-Skandal

-Tehlikeli bir durumun varlığı