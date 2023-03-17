Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada yılan görmek neye işaret?

Rüyada yılan görmek her türlü kötülüğe ve düşmanlığa işarettir.

Rüyada zehirli yılan görmek çok daha büyük bir tehklikeye delalettir.

Rüyada evde yılan görmek düşmanınızın size kötülük yapacağına yorumlanır. Ayrıca eşlerin kavga etmesine de tabir edilir.

Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delâlet eder.

RÜYADA YILAN GÖRMEK

Bir kimsenin rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye yorumlanır.

Bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delâlet eder.

Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından erişecek eza ve meşakkate işarettir.

Rüyada bütün sokakların yılanların istilasına uğradığını ve sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o yerde harbin meydana gelmesine ve düşmanın galebe etmesine alâmettir.