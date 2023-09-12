Rüzgarın devirdiği demir kapının altında kalan 2 işçi yaralandı

Kocaeli'de geçtiğimiz aylarda yanan fabrikada çalışma gerçekleştiren 2 işçi, rüzgarın devirdiği demir kapının altında kaldı. Arkadaşlarının kurtardığı işçiler hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Rüzgarın devirdiği demir kapının altında kalan 2 işçi yaralandı

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda yanan fabrikada çalışma gerçekleştiren B.M.B. (35) ile F.K. (27) hayatının şokunu yaşadı.

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İddiaya göre rüzgarın sert esmesi ile duvara dayalı demir kapı, 2 işçinin üstüne devrildi. 2 işçi yaralanırken can havliyle bağırarak arkadaşlarından yardım istedi. İşçiler demir kapıyı kaldırarak arkadaşlarını altından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

İşçilerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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