Erzurum'da çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin çatısından çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü, 30 ton saman yandı.

KAYNAK: AA
Erzurum'da çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü

İlçenin Karaağıl Mahallesi'nde Hayrettin Şekerci'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Evi saran alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Şekerci'ye ait diğer 2 ev ile ahır ve kilerlere de sıçradı.

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Karaçoban ilçesinden itfaiye ekiplerinin desteğe geldiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

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Can kaybının yaşanmadığı yangında, içindeki eşyalarıyla 3 ev kullanılamaz hale geldi, samanlık, ahır ve kilerin yanı sıra yaklaşık 30 ton saman yandı.

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