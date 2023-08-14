Çorum'da anız yangını. Yüzlerce ağaç küle döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını nedeniyle yüzlerce ağaç kül oldu.

KAYNAK: AA
Çorum'da anız yangını. Yüzlerce ağaç küle döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin ağaç zarar gördü.

Sungurlu'ya bağlı Aydoğan köyünde başlayan anız yangını önce yaklaşık 200 dönüm anıza, ardından tarla kenarındaki ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen Sungurlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle ormanlık alandaki 2 bine yakın kavak ve iğde ağacı ile üzüm bağları yandı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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