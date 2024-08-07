Saadet Partisi'nden suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Saadet Partisi İstanbul Hukuki İşler Temsilcisi Avukat Ramazan Boyalık, İsrail'in Gazze'de "insanlığa karşı" ve "soykırım" suçunu işlediğine yönelik 31 Ekim 2023'te suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Yasaların, yargı mensuplarına söz konusu suçları işleyen İsrailli yetkililer hakkında dava açabilme yetkisi verdiğini aktaran Boyalık, İsrailli yetkililere ilişkin suç duyurusuna rağmen 9 aydır dava açılmadığını kaydetti.



Açıklamaların ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Daha sonra partililer, adliyenin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.