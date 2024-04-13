Saat çiçeği nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...

Alternatif tıp dünyasında, doğal sağlık takviyelerine olan talep giderek artıyor.

Bu takviyeler arasında, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkan saat çiçeği gibi bitkisel alternatifler bulunmaktadır.

Saat Çiçeği Tanımı:

Saat çiçeği, Çarkıfelekgiller ailesinin bir üyesidir ve kökeni Tropikal Amerika’ya dayanır. 400’e yakın türü ile dünya geneline yayılmıştır.

Türkiye’de de bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Gölgeli ve nemli yerleri tercih eden bu bitki, duvar diplerinde ve kamelyalarda sarmaşık şeklinde büyür.

Koyu yeşil, 5 ila 7 parçalı yaprakları almaşık dizilimlidir ve yaz aylarında açan tekerlek şeklindeki büyük ve renkli çiçekleriyle dikkat çeker. Çiçekler genellikle mor, pembe veya kırmızıdır.

Saat çiçeği, tohumlar veya gövde çelikleri kullanılarak üretilir.

Sağlık Faydaları:

Stres ve anksiyete durumlarını hafifletir.

Sinir sistemini sakinleştirir.

Sinirsel kökenli ve kronik uykusuzluk sorunlarına iyi gelir.

Parkinson hastalığı ve histeri gibi durumlarda sinirsel krizleri azaltıcı etkisi vardır.

Zona gibi sinir ağrılarını yatıştırır.

Kullanım Şekli:

İlkbaharın sonlarından yaz ortasına kadar, çiçeklenmemiş veya meyveye dönüşmüş dallardan toplanan yapraklar gölgelik ve havadar bir yerde kurutulur.

Hazırlanan infüzyon için, bir tatlı kaşığı kuru yaprak üzerine bir bardak kaynar su eklenir ve 15 dakika demlenmesi beklenir.

Uykusuzluk sorunu için, yatmadan önce bir bardak içilir.

Rahatlama sağlamak ve diğer rahatsızlıkları gidermek için ise, gün içinde iki bardak tüketilmesi önerilir.