Yoğurt otunun neredeyse iyi gelmediği hastalık yok. İşte mucize faydaları...

Geleneksel tıp alternatifleri arasında yer alan doğal sağlık ürünleri giderek daha fazla ilgi görüyor.

Bu doğal ürünler içinde, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkan yoğurt otu gibi şifalı bitkiler bulunuyor.

Yoğurt otu, şifalı bitkiler içinde özellikle faydalarıyla dikkat çekiyor.

Yoğurt otunun faydaları:

Lenf bezlerindeki şişlikleri ve ağrıları hafifletir.

Yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

Ateşi düşürme özelliği vardır.

Hipertansiyon hastaları için tansiyonu dengeleyici etki sağlar.

Epilepsi hastalarında nöbet sıklığını azaltmaya yardımcı olur.

Kanser tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Antioksidan aktivitesiyle vücuttaki serbest radikalleri azaltır.

Antimikrobiyal özellik gösterir.

Pireleri uzaklaştırıcı olarak işlev görür.

Kökünden elde edilen kırmızı boya, çeşitli uygulamalarda kullanılır.

Guatr hastalığının semptomlarını hafifletir.

Anti-aging etkisiyle yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlar.

Ayakkabı içine konulduğunda, ayak kokusunu giderdiği ve su toplamasını önlediği düşünülür.

İdrar söktürücü olarak etkilidir.

Ağız içi yaralar (aft) için yararlıdır.

Psikolojik rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri olabilir.

Uykusuzluk sorunlarına iyi geldiği söylenir.

Yaprakları, gövdesi ve çiçek sürgünleri büzücü etkiye sahiptir.

Cilt hastalıklarının tedavisinde faydalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mide ve bağırsak spazmlarını çözücü etkisi vardır.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

Hemoroid tedavisinde etkilidir.

Ses tellerini rahatlatıcı etkisiyle bilinir.

Yoğurt otunun kullanımı:

Yoğurt otu, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bitkinin çiçekleri, peynir yapımında maya olarak doğrudan kullanılır.

Yaprakları çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketilebilir. Tohumları kavrularak kahve alternatifi olarak içilebilir.

Çiçeklenmiş gövdeleri, canlı sarı rengi sayesinde gıda boyası olarak değerlendirilebilir.

Taze bitkinin suyu sıkılarak hemoroidli bölgeye uygulandığında iyileşme sağlayabilir.

Yoğurt otunun en yaygın kullanımı ise çay olarak hazırlanmasıdır.