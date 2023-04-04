Sabahattin Ali 'Aldırma Gönül’ müzikaliyle anıldı

ANKA'da yer alan habere göre, Ferhat Göçer’in Sabahattin Ali’nin hayat öyküsünü anlattığı müzikale Maltepeli sanatseverler ilgi gösterdi. Göçer, Ali’nin hayatından kesitler ve şiirlerinden bestelenmiş unutulmaz şarkıları orkestra eşliğinde seslendirdi. Ezel Akay’ın yönetmenliğini üstlendiği oyunun sahne metnini Haldun Çubukçu, dekor ve kostüm tasarımını Naz Erayda, ışık tasarımını Mustafa Bal hazırladı.

Maltepe’de ilk kez sahne aldığını aktaran Göçer, şunları söyledi:

“Burası seyirciyle bütünleşen harika bir salon. Birçok gösteri yapmak için heyecanla bekliyor olacağım. İstanbul’da böyle bir salonun olması sanatçılar ve seyirciler için tabii ki büyük bir şans. Sabahattin Ali’nin ölüm yıl dönümünde onun hatırasını burada canlı tutabilmeye vesile olan Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ederim. Türkiye’de sanatın, sanatçının, sanatseverlerin buluşabileceği bu güzel mekanda daha birbirinden güzel nice projede birlikte olabilmek bizim için büyük bir heyecan, mutluluk. Vesile olan herkese yürekten teşekkür ederim”

Programın ardından Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman, Ferhat Göçer’e plaket takdim etti.