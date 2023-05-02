Sabahları sakın bunları yapmayın. Kalp krizi riskini artırıyor

Sabahları yapılan egzersizler gibi etkinliklerin kalp krizi riskini artırdığı ortaya çıktı.

Sabahları sakın bunları yapmayın. Kalp krizi riskini artırıyor

Posta’da yer alan habere göre; Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir çalışmada, araştırmacılar sabahları kalp krizi geçirmenin yüzde 20 daha fazla kalp dokusu ölümüyle ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Heart dergisinde yayınlanan 2011 tarihli bir araştırmanın bulguları sabah altı ile öğlen arasında meydana gelen kalp krizlerinin en ölümcül olduğunu gösterdi.

BU DURUMLAR KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Profesör Srinath Reddy, bazı alışkanlıkların bu riski artırabileceği konusunda uyarıyor. Bir kişi altta yatan birkaç koroner risk faktörüne sahipse, iyi uyuyamıyorsa, susuz kalıyorsa ve egzersiz yapıyorsa, yırtılmaya neden olabilir ve büyük bir pıhtı oluşumunu tetikleyebilir. Bu nedenle sabahları kalp krizi riskiyle savaşmanın iki yolu vardır. İşin püf noktası, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizini ertelemektir.

Profesör Srinath Reddy, bazı alışkanlıkların bu riski artırabileceği konusunda uyardı.

Bir kişi altta yatan birkaç koroner risk faktörüne sahipse, iyi uyuyamıyorsa, susuz kalıyorsa ve egzersiz yapıyorsa, yırtılmaya neden olabilir ve büyük bir pıhtı oluşumunu tetiklenebileceği bildirildi. Bu nedenle sabahları kalp krizi riskiyle savaşmanın iki yolu vardır. İşin püf noktası, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizini ertelemektir.

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