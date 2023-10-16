Sabancı’nın gelini Erdoğan’a özendi. Yalısından tankeri selamladı

Neslihan Sabancı, ABD’den veto yiyen Yasa Golden Bosphorus adlı tankerlerini yalısından selamladı.

Sabancı’nın gelini Erdoğan’a özendi. Yalısından tankeri selamladı

Yasa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, sahip oldukları Yasa Holding’e ait tankeri Kandilli’de bulunan yalısından selamladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sabancı paylaşıma, “İyi seyirler. Yolunuz açık olsun” notunu düştü.

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ABD YASA TANKERE YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

ABD, G7 ülkeleri ve Avustralya, Ukrayna işgali sonrası Rusya'nın deniz yoluyla taşınan petrol ihracatından elde ettiği geliri azaltmak amacıyla geçen yıl 75 dolarlık bir tavan fiyat uygulamaya başlamıştı.

Biden Yönetimi, petrol fiyat sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle tankerlere ve kayıtlı sahiplerine yaptırım uyguladı.

Yaptırım uygulanan tankerler arasında Marshall Adaları’na kayıtlı Ice Pearl Navigation Corp şirketinin sahibi olduğu Yasa Golden Bosphorus tankeri de bulunuyor.

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SABANCI AİLESİNE AİT HOLDİNGİN TANKERİ

Yasa Golden Bosphorus Sabancı ailesininin sahibi olduğu Ya-Sa Holding bölgesindeki Ya-Sa Tanker İşletmeciliği’nin filosunda yer alıyor.

ERDOĞAN TCG ANADOLU'YU SELAMLAMIŞTI

23 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlamıştı.

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