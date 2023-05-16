Sabancı'nın gelininden büyük seçim göndermesi. Zekice 3 paylaşım birden yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Yener, kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 oy aldığını açıkladı.



Seçimlerin ardından Ya-Sa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Sabancı, paylaşımında üç ismin sözlerine yer verdi. İşte o paylaşımlar:



Mustafa Kemal Atatürk: "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim."

Che Guevara: "Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olan kölelerdir."

George Orwell: "Zeki bir insana en büyük işkence, cahillerin tercih ettiği bir düzende yaşamaktır."