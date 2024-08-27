Sabiha Gökçen Havaalanı'nın tuvaleti neden sidik kokmaz? İnternetçi Abi Taylan Yıldız çözdü...

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Sabiha Gökçen Havaalanı'nın tuvaleti neden sidik kokmaz? İnternetçi Abi Taylan Yıldız çözdü...

Sosyal medya kullanımının ardından kendisine ‘İnternetçi abi’ lakabı takılan Taylan Yıldız Sabiha Gökçen Havaalanı’nın tuvaletlerinin neden sidik kokmadığını iki görsel ile anlattı. Paylaşımı görenler Yıldız’a hak verdi.

Bir dönemler İYİ Parti’de Akşener’in Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yapan ancak daha sonra partisinden istifa eden Taylan Yıldız yine bir sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu.

Gençlere yönelik paylaşımları ve İBB’de meclis üyesi görevinde bulunan, görev süresi sırasında metrolara internet bağlatılması hakkındaki çalışmaları sayesinde kendisine internetçi abi lakabı takılan Yıldız bu defa Sabiha Gökçen Havaalanı paylaşımı ile gündem oldu.

Yıldız havaalanlarındaki fahiş fiyatlar ile alakalı bir paylaşımda bulundu. Sabiha Gökçen Havaalanında çektiği fotoğraflar ile tuvaletlerin neden kokmadığını ifade eden Yıldız’ın paylaşımı birçok kullanıcı tarafından beğenildi. Yıldız’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde oldu:

“Burası Sabiha Gökçen Havalimanı. 220TL'ye bir şişe kola 335TL'ye su satıyorlar. Havaalanları gibi fiyat rekabetinin olmadığı yerlerde bu fiyatlara izin VEREMEZSINIZ. Hadi verdiniz; 335TL'ye su içtiğiniz yerin tuvaletleri kokmaz. Sahi kim denetliyor bunları.”

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