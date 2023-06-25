Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: Görevlileri atlatıp uçağa girdi, pilot kalkışı iptal etti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kazablanka seferini yapmaya hazırlanan uçakta bir kadın yolcunun "Uçağımı kaçırdım" diyerek görevlileri atlatıp uçağın içine girmeye çalışmasıyla hareketli anlar yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: Görevlileri atlatıp uçağa girdi, pilot kalkışı iptal etti

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Kazablanka seferi öncesi yolcu alımı tamamlandı.

DHA’nın haberine göre, saat 19.50'de hareket etmesi planlanan uçağa son anda bir kadın yolcu "Uçağımı kaçırdım" diye bağırarak, terminal kapısında bulunan ve bilet kontrolü yapan personelden kaçarak uçağın içine girdi.

Uçuş güvenliği nedeniyle pilot kalkıştan vazgeçti. Görevli personel ve kabin görevlileri kadın yolcuyu uçaktan indirmek için ikna etmede başarılı olamadı. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Kural dışı yolcu prosedürü uygulanan yolcu, polis tarafında gözaltına alındı.

Olay nedeniyle İstanbul- Kazablanka seferini yapan uçak, 2,5 saat rötarla 22.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

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