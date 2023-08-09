Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçağın tekerlerine iyi bakın. Patates tarlasına döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan A350 uçağının, SAW yorgun ve bakımsız pistine iniş yaptıktan sonra arka tekerlerin sekmesi sosyal medyada gündem oldu.

Pistin adeta bakımsızlıktan patates tarlasını andıran görüntülerin yayılması üzerine, vatandaşlar sosyal medya üzerinde bu duruma tepki gösterdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Türkiye’nin yolcu yükünü taşıyan en büyük ikinci meydanı konumundaki Sabiha Gökçen Havalimanı'na acilen ikinci bir pistin açılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istediler.

İŞTE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN O GÖRÜNTÜLER

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da özel bir jet uçağında da lastik patlaması yaşanmıştı.

Yaklaşık 9 yıl önce ihalesi yapılan ve ne zaman hizmete alınacağı merakla beklenen ikinci pistin tünelinde yeni bir çatlak oluşmuştu.

Yüklenici firmanın gerekli zemin etütlerini yapmadığı, yeterli düzeyde fore kazık çakılmadığı ve bu yüzden zeminde yaşanan kayma nedeniyle tünelde çatlak oluştuğu iddia edilmişti.

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.