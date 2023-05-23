Saç dökülmesini önleyen bitkiler

Leyla Çabuk’un söylediğine göre, 350 yıllık aile formülü sayesinde saç dökülmelerine ve kelliğe çözüm var. İşte o çözüm…

Kellik diye bir şey tanımadığını belirten Çabuk, "Ben 61 yıldır 10 binlerce kişinin saçını yeniden çıkarmayı başardım. Bana gelen hastaların hiç bir tanesi bugüne kadar dermanını bulmadan yanımdan ayrılmadı. Tabi bunu yaparken önce dökülmenin nasıl olduğunu belirliyor, daha sonra da gerekli tedaviyi uyguluyoruz" dedi.

Formülde ısırgan otundan faydalandığını ifade eden Çabuk, "Formülün içindeki bitkiler tanıdık ama hangi bitkinin neye yaradığını bilmek, nasıl ve hangi sıklıkla kullanılacağını öğrenmek gerekiyor. İşin sırrı ise bitkilerin uygulama için nasıl hazırlanışında" diye konuştu.

Çabuk istenmeyen tüylerden de aranılabileceğini belirtirken, "Yaz yaklaşırken hanımların korkulu rüyası istenmeyen tüyler. Sadece erkekler değil kadınlar da istenmeyen tüylerinden arınmak için bitkisel tedavi yöntemlerini tercih ediyor" dedi.

Bitkisel tedavi yöntemlerinin sağlığa yararlı olduğunu ifade eden Türk Herbalist, "Dünya bitkilerle tedavinin değerini anladı. Bizim ülkemizde de bu yavaş yavaş gelişecek. Sağlığımız doğanın içerisinde saklı. Yeter ki faydalanmasını bilelim" şeklinde görüş verdi.

Isırgan otu çayının içinde bulunan maddeler bağışıklık sistemini harekete geçirdiğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanılabilir. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayanların günde 2-3 bardak ısırgan çayı içmeleri tavsiye edilmektedir. Isırgan çayının faydaları için sürekli kullanımı yerine 3 hafta kullanıp sonra 10 gün ara verilmesi daha uygun olur. Kan temizleyici ve kan yapıcı etkisi bilinen ısırgan yararları arasındadır.

Gut ve romatizma sorunlarına karşı ısırgan rahatlatıcı etkide bulunur.

Romatizmaya iyi gelen bitkiler : Romatizma ağrılarına karşı ısırgan otu suyu nun ağrılı yerlere sürülmesi yararlıdır. Romatizma ağrılarına karşı taze ısırgandan hazırlanan ısırgan lapası nın haftada birkaç kez uygulanması tavsiye edilmektedir.

Kabızlığı önleyici etkisi bir diğer ısırgan faydası olarak belirtilebilir.

Isırgan idrar söktürücü bitkiler arasında yer alır.

Saç bitkisel bakımı : Isırgan bitkisi doğal saç bakımı için iyi bir seçenektir. Saçlara canlılık verir ve kepeği önler.

Ödem söktürücü bitkiler : İdrar artırıcı ve ödem çözücü özelliği ısırgan otunun faydaları arasındadır. Ancak ciddi kalp ve böbrek rahatsızlığından kaynaklanan ödemlere yönelik kullanımdan önce doktora danışılmalıdır.

Adet düzensizliklerine karşı yararlıdır.

Şifalı bitkiler idrar yolu : İdrar yolları hastalıkları ve iltihapları için ısırgan otu kullanılmaktadır.

Diyabet için şifalı bitkiler : Pankreas bezini uyarıcı etkinliği ile insulin hormonunun fazla salgılanmasını sağlayarak kan şekerini düşürücü özelliği vardır.