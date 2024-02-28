Saç dökülmesinin ardındaki sıra dışı gerçekler ortaya çıktı. İşte saç sağlığı için ipuçları

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Saç dökülmesinin ardındaki sıra dışı gerçekler ortaya çıktı. İşte saç sağlığı için ipuçları
Saç dökülmesi yalnızca genetik faktörlerden mi kaynaklanır? Şekerli içeceklerden egzersize kadar, beklenmedik etkenler saç sağlığınız üzerinde nasıl bir etki yaratır? İşte bir uzmanın tavsiyeleriyle saç sağlığınızı nasıl koruyabileceğinize dair bilgiler...

Saç dökülmesi, modern hayatın stres ve etkileriyle bağdaştırılan yaygın bir durum olduğu biliniyor.

Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü'nün verilerine göre, genç erkeklerin yaklaşık %30'u ve 70 yaşın üzerindeki erkeklerin ise %80'i androgenetik alopesi, yani erkek tipi saç dökülmesinden muzdariptir.

Tsinghua Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, şekerli içeceklerin tüketimi, genç erkekler arasında saç dökülmesi riskini artırabilir.

Saç dökülmesine yol açabilecek aşırı egzersiz konusunda uyarılarda bulunan uzman Anabel Kingsley, düzenli olarak yapılan 60 dakikalık egzersizin erkek tipi saç dökülmesini geciktirebileceğini belirtiyor.

Kingsley ayrıca, erkek tipi saç dökülmesi için minoksidil ve hormon tedavilerinin bir kombinasyonunun etkili olduğunu söylüyor.

D vitamini takviyesi, UV tedavisi, steroid enjeksiyonları ve bağışıklık sistemini hedef alan ilaçlar da etkili tedavi yöntemleri arasında sayılıyor.

Ancak, bu tedavilerin bir doktorun reçetesi ve gözetimi altında kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

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