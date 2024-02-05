Kahvaltı hangi saatlerde yapılırsa sağlık saçar? Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzmanı, “Sabah kahvaltısını ihmal edenler kilo sorunu yaşıyor” şeklinde konuştu.

Uzman Diyetisyen Sevgi Yavuz, kahvaltı saatinin seçimine ilişkin şunları söyledi:

“Gözlerimizi açtıktan sonraki ilk iki saat içerisinde kahvaltı etmek, metabolizmamızın hızlanmasına katkı sağlayabilir. Bu zaman diliminde vücudumuz, gün içinde gereken enerjiyi üretmek için kendini hazırlar. İspanyol bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, kahvaltının sabah 08:11'de yapılmasının en verimli olduğunu göstermiştir. Araştırmalar ayrıca sabah kahvaltısını es geçenlerin, akşam yemeğinde daha fazla kalori tükettiğini de ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle sabah kahvaltısını yapmayanlar daha çok kilo alıyor”

KAHVALTI ERKEN YAPILDIĞINDA ZEKÂYI GELİŞTİRİYOR

Sabahın erken saatlerinde kahvaltı yapmanın bilişsel performans üzerindeki olumlu etkisini belirten Uzm. Dyt. Sevgi Yavuz, bu etkinin daha çok 18 yaş altı öğrencilerde ve görev odaklı davranışlarda fark edildiğini ifade etti.

KAHVALTIYI ÖNEMSEYENLERİN VÜCUT KİTLE ENDEKSİ DAHA İYİ

Uzm. Dyt. Yavuz, “ABD'de 50 bin kişinin sağlık verilerini inceleyen bir çalışma, kahvaltıyı günün en önemli öğünü olarak gören ve yapan insanların vücut-kütle indekslerinin, öğle veya akşam yemeğine daha çok önem verenlerden daha iyi olduğunu ortaya koydu. Bir başka çalışmada ise sabah kahvaltısını yapmayanların, akşam yemeğinde daha fazla kalori aldığı tespit edildi.

Araştırmacılar bunu, kahvaltının tokluk hissini artırmasına, günlük kalori alımını düşürmesine, lifli besinler içermesiyle diyet kalitesini yükseltmesine ve sonraki öğünlerde insülin duyarlılığını iyileştirerek diyabet riskini azaltmasına bağladı” dedi.

KAHVALTI HEM DENGELİ HEM DE DOYURUCU OLMALI

Kahvaltının sağlık açısından sadece metabolizma ve enerji alımıyla ilgili olmadığını söyleyen Uzm. Dyt. Yavuz, “Birçok araştırma, düzenli kahvaltı yapanların kilo yönetiminde daha başarılı olduğunu ve gün içinde daha sağlıklı ve dengeli besin seçimleri yaptığını gösteriyor. Vücudumuz gece boyu büyüme ve tamir işlemleri için çok enerji harcar. Dengeli bir kahvaltıyla hem enerji hem de protein ve kalsiyum seviyemizi gün başında yükseltmiş oluruz. 2020 yılında Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan bir çalışma, dengeli ve doyurucu bir kahvaltı yapanların zengin menülü bir akşam yemeği yiyenlere kıyasla yaklaşık 2 kat daha çok kalori yaktığını buldu” diye konuştu.

KAHVALTI İÇİN EN SAĞLIKLI SAAT 08.11

Her insanın biyolojik saati farklı olduğunu hatırlatan Uzm. Dyt. Yavuz, “Kimisi sabahları kahvaltı yapmayı severken, kimisi daha geç saatleri tercih edebilir. Önemli olan, kahvaltıyı ihmal etmemek ve gün içinde sağlıklı beslenmeye özen göstermektir. Kahvaltı için en sağlıklı saat, kişinin günlük alışkanlıklarına, yaşam şekline ve metabolizma hızına göre değişebilir. Ama genel olarak sabah saatlerinde kahvaltı yapmak, metabolizmayı canlandırır, gün boyunca enerji seviyelerini yükseltir ve zihinsel performansı iyileştirir.

İspanya'nın Murcia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, kahvaltının Türkiye saati ile 08:11'de yapılmasının en faydalı olduğunu gösterdi. Öğle yemeği için en uygun zamanın 13:30 ile 14:00 arasında, akşam yemeği için ise 18:00 veya 18:30 olduğunu buldular. Bazı insanlar daha geç saatlerde kalkma eğilimindedir. Bu durumlarda kahvaltının uyandıktan sonraki ilk saat içinde yapılması önerilir. Böylece açlıkla ilgili hormonları dengeleyebilir ve daha uzun süre tok kalabiliriz” dedi.

GÜNÜN İLK ÖĞÜNÜ KAHVALTI OLMALI

Doğru kahvaltının günün hangi saatlerinde yapılması gerektiğine değinen Uzm. Dyt. Yavuz, şu bilgileri verdi:

“Sabah erken saatler: Sabah saatleri genellikle vücudun uykudan kalkıp enerjiye ihtiyacı olduğu bir zamandır. Metabolizmanın sabahları daha hızlı çalıştığına inanılır.

Uyandıktan sonra ilk iki saat: Uyandıktan sonra ilk iki saat içinde kahvaltı yapmak, metabolizmanın uyanmasına yardımcı olabilir. Bu süre içinde vücut, gün boyunca gereken enerjiyi sağlamak için kendini hazırlar.

Açlık hissedildiğinde: Açlık hissedildiğinde kahvaltı yapmak, fazla yeme riskini önleyebilir. Sabahları sağlıklı bir kahvaltı yapmak, gün içinde enerji seviyesini dengeler.

Günün ilk öğünü olarak: Kahvaltı, gün içinde alınan ilk öğündür ve vücuda gerekli besinleri vermek için önemlidir. Sabah kahvaltısı, zihinsel ve fiziksel performansı artırabilir.”