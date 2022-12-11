Bu hatalar saçınızın tel tel dökülmesine sebep oluyor

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, bazı hatalı uygulamaların saç dökülmesine neden olduğunu söyledi

Hemen hemen herkeste saç dökülmesi ciddi bir kaygı oluşturuyor.

Özgen, saç dökülmesinin nedenine göre uygulanan pek çok tedavi seçeneği olduğuna dikkat çekerek, “Günümüzde saç dökülmesini durdurmak, saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışını aktif hale getirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Altta yatan etkene göre değişiklik göstermekle birlikte, erken dönemde başlanan ve sabırla uygulanan doğru tedavilerin birlikte kullanımıyla, saçların çok daha iyi bir duruma getirilmesi genellikle mümkün oluyor. Hiçbir yöntemin yüzde yüz etkili olmaması nedeniyle tedavi yöntemlerini birlikte ya da dönüşümlü kullanarak başarı şansımızı yükseltiyoruz” dedi.

Özgen, saç dökülmesine karşı almanız gereken önlemleri ve uygulanan yöntemleri anlattı.

10 ÖNEMLİ ÖNERİ

Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, saçlarınızın aşırı dökülmesini önlemek için dikkat etmeniz gereken kuralları şöyle sıralıyor:

- Saçlarınızı sıkı toplamaktan kaçının.

- Abartılı ve sık şekillendirici ürün kullanmayın.

- Saçlarınızı sık yıkamayın. Gün aşırı ya da haftada 2 kez yıkayabilirsiniz.

- Havluyla sert bir şekilde değil, nazikçe kurulayın.

- Isısı yüksek saç kurutma makineleriyle kurutmayın.

- Her hafta fön çektirmeyin.

- Brezilya fönü, perma, saçı sarartma ve boyama gibi işlemlerle saçınızı kimyasallara maruz bırakmayın.

- Kimyasal içeriği hafif olan şampuan ve saç kremlerini tercih edin.

- Saçlarınızı nazikçe taramaya özen gösterin. Sık sık dokunup çekiştirmeyin.

- Ağır diyetler yapmaktan kaçının.