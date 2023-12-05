Saç ekimi yaptıran bir uçak dolusu kişi: Turkish Hairlines

Sosyal medyada Turkish Hairlines açıklamasıyla paylaşılan video görenleri güldürdü. Türkiye'ye saç ektirmek için gelen ve dönüşte de birçok kişinin saç ekim sonrası aynı uçağa denk gelmesiyle oluşan görüntü gündem oldu.