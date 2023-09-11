Saç ne zaman ektirilmeli

Son dönemde sıkça başvurulan saç ekim operasyonlarının süreçleri ve önemli noktaları paylaşıldı. Saç ekim uzmanı Nihat Tüney, FUE ve DHI tekniklerinin farklılıklarından ve benzerliklerinden bahsetti. FUE ve DHI tekniklerin hastaların saç ekimi yaptırmayı düşündükleri süre içerisinde dikkatli bir araştırılması gereken yöntemlerden olduğunu vurgulayan Tüney, “Çoğunlukla operasyondan hemen önce kişilerin ilgi konusu olmakta ve arama motorlarına FUE ve DHI yöntemlerinin farklarını sıklıkla sorulmaktadır” dedi.

Bilinirlik seviyesi bakımından FUE saç ekim tekniğinin, yeni çıkan DHI tekniğinden daha çok tercih edildiğini anlatan Tüney, “DHI yönteminin sunduğu son teknoloji metotlar hastaları cezbetmektedir. Durum böyle olunca hastalar ameliyat aşamasına geçmeden önce sürekli kararsızlık içinde kalmaktalar ve kendileri için en doğru yöntemin hangisi olduğunu merak etmektedirler” diye konuştu.

SANTİMETRE KAREYE 40 TANE KANAL AÇILMA İŞLEMİ YAPILIYOR

Tüney iki saç ekim yönetimi şöyle açıkladı: “Uzmanlar olarak hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiği noktasında her zaman soru alıyoruz. Saç ekiminde hangi tekniğin kullanılması gerektiğini mutlaka doktorunuz belirlemelidir. Çünkü hastanın dökülme durumu ve beklentilerine göre uzmanlar en doğru yöntemi seçecektir.

Safir yani FUE tekniği konusunda detaya bakalım. Saç ekimi sırasında ön bölüme genellikle santimetre kareye 40 tane kanal açılma işlemi yapılıyor. Örnek olarak 40 kanal açılacaksa 2 bin 600 üzerinde ön bölgeye kanal açılması lazım. Yani bu bölgeye 2 bin 600 üzerinden tane greft nakil edilir. Tepe bölgesine genellikle santimetre kareye 25 tane kadar kanal açılabilir. Bu bölgeye de 1500 civarında toplam kanal demek. Arka bölümde de santimetre kareye 15 kadar kanal açma işlemi yapılabilir. Bu alanda da ortalama 400 kadar greft demek. Bu yöntemle hastaya toplamda 4 bin 500 üzerinde kıl kökü bölgeye ekilebilir.

DHI yani Choi kalemiyle açılabilecek kanal sayısında ön kısım 1650, orta kısım 900, arka kısım ise 200 greft ekilebilir. Kısacası DHI yöntemiyle en fazla 2750-3000 kadar bir ekim yapılabilir. FUE ve DHI saç ekimindeki en önemli farklardan biri aralarında greft sayısında yüzde 60 kadar fark bulunması olur. Safir ile daha fazla kanal açılmasının nedenlerine de bakalım. Safir kaleminin ucu oldukça ince bir yapıdadır ve yanak genişliği de çok dar yapıda olur. Ucunda yer alan yükseklik ortalama 5 ml, uç genişliği ise ortalama 1 ml kadar olmaktadır. Uzunluk ve genişlikler hastanın durumuna göre de değişir. Safir kalemi ile düz bir çizgi görünümünde kanal açılabildiği için dar alanda çok kanal açmak mümkün olur.”

İHA