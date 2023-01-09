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Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Saç yıkarken yapılan 8 büyük hata

Saç yıkamanın sağlık açısından önemi biliniyor. Dr. Serkan Aygın, saç yıkarken yapılan 8 hatayı açıkladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:12
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Saç yıkarken yapılan 8 büyük hata

Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Saç yıkarken yapılan 8 büyük hata
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Saç insanoğlunun en hassas bölgelerinden biri olduğu biliniyor. Çok kolayca yıpranır ve sağlığını kaybedilebileceği vurgulandı.

Dr. Serkan Aygın, saç yıkarken yapılan 8 hatayı açıkladı. İşte geri dönülemez sonuçları olabilecek o hatalar:

-Yıkamak için saçın yağlanmasını bekleme hatası

Saç tipine göre yıkama rutinini bilmeyen kişiler genelde günlerce saçlarının yağlanmasını bekler ve öyle yıkar. Bunu yapmanıza gerek yok! Saçlarınızın yıkanmaya ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız yıkayın. Sadece saç tipinize göre kullanmanız gereken krem ve şampuanları iyi bilmelisiniz.

-Saçı doğru ıslatamama hatası

Banyo sırasında şampuanlama işlemine geçmeden önce, saçlarınızın her yerinin eşit miktarda ıslandığından emin olun. Saçlarınızın tümü ıslandıktan sonra, fazla şampuan almadan saçlarınızı köpüklemeye başlayabilirsiniz. İdeal şampuan kullanımı elinize nohut tanesi kadar alarak onu köpürtmekten geçer.

-Şampuanı doğru yere sürememe hatası

Bilinenin aksine tüm saçı şampuanlamak yararlı değildir. Bütün saçınıza şampuan sürmek yerine, saç diplerinize ve ense kökünüze şampuan uygulamalısınız. Saçlarınızı narin yıkamanız gerektiğini de unutmayın

-Kaynar suyla saç yıkama hatası

Banyo vücut için oldukça rahatlatıcıdır fakat aynı şeyi saçlar için söyleyemeyeceğiz. Kaynar su ile yapılan duşlar, saçlara fazlasıyla zarar verir. Sıcak su kafa derisinin ve saçların kurumasına neden olur. Eğer saçlarınızın canlılığını kaybetmemesini istiyorsanız, ılık su ile yıkamanızı öneririz.

-Islak saçı tarama hatası

Islakken saçlar bir önceki maddede dediğimiz gibi daha hassas olur. Bu sebeple saçları ıslakken taramak oldukça zararlıdır. Tarama işlemine geçmek için saçlarınızın kuruduğundan emin olun -Saçı kurutma makinesiyle kurutma hatası

Saçlar ıslakken, normal halinden daha hassas bir hale bürünür. Banyodan çıktıktan sonra saçlarınızı sert hamleler ile kurutmak yerine nazik şekillerde kurutmanızı öneririz. En ideali bir süre havlu ile beklemek sonrasında kurutma makinesinden yararlanmaktır.

-İlla şampuanla saç yıkama hatası

Eğer sık sık duş alan biriyseniz, her yıkamanızda şampuan kullanmamanız gerekir. Şampuan saç derisini kurutur ve istemediğiniz rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Her gün duş alabilirsiniz, saçlarınızı ıslatabilirsiniz ama şampuan kullanmamalısınız! Ne olursa olsun, şampuanların içerisinde kimyasal maddeler olduğunu unutmayın.

-Bir türlü şampuan seçememe hatası

Yeni çıkan şampuanları deneyeceğim diye saçlarınızı mahvetmeyin. Sık sık şampuan değiştirmek saçlarınıza zarar verir. Hele ki saç tipinize uygun olan bir şampuan değilse, bebek gibi baktığınız saçlarınızı risk altına alırsınız.

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düşünüyorum
9.01.2023 17:20
şampuan kullanmazsanız gerisi önemli değil.  
 
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