Saçları olmayan erkek arkadaşını kafasını boncuklarla süsledi

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Saçları olmayan erkek arkadaşını kafasını boncuklarla süsledi

Yayıncı Sena Bostancı’nın saçları olmayan erkek arkadaşına taşlardan yaptığı özel tasarım sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yayıncı Sena Bostancı, sosyal medyada dikkat çekici bir video paylaştı. Videoda, saçları olmayan erkek arkadaşının kafasına taşlardan özel bir tasarım yaptığı anlar yer aldı. Tasarım, hem ilgi hem de tartışma yarattı. Bostancı’nın erkek arkadaşının kafasına taşlardan yapılan bu özel tasarım, izleyiciler arasında iki farklı görüşe neden oldu. Bazı kullanıcılar, bu tasarımın yaratıcı ve estetik olduğunu belirterek Bostancı’nın sanatçı yönünü övdü. Ancak, diğer kullanıcılar, taşlardan yapılan bu tasarımın gereksiz olduğunu ve estetik açıdan hoş durmadığını ifade etti.

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