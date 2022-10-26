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İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor

Saç dökülmesinin zamanında tedavi edilmesi gereken ve bazen başka sistemik hastalıkların ilk belirtisi olabilen dermatolojik bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Dermatolog Meltem Özer, “Vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, hormonal bozukluklar, stres ve ruhsal travmalar saç dökülmesine neden olabilir” diye konuştu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 13:57
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Saçların dökülme nedeni

İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
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Özer, günlük 50-100 tel saç dökülmesinin normal olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bunun üzerinde bir saç dökülmesi varsa mutlaka araştırılması gerekir. Son dört ay içinde gebelik sonlanması, doğum kontrol hapı bırakılması ya da değiştirilmesi, ağır diyet, kilo kaybı, ateşli hastalık, geçirilen bir operasyon ya da yaşanan ruhsal bir travma nedeniyle de saç dökülmesinde artış olabilir. Vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, hormonal bozukluklar, stres ve ruhsal travmalar saç dökülmesine neden olabilir”

Meltem Özer, “Kaliteli gıda tüketimi, iyi uyku, saçların kuruyken taranması ve açılması, saçın yapısına uygun şampuan ve kremlerin seçilmesi, saçların çok fazla kimyasal işleme maruz bırakılmaması saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir” dedi.

Dr. Meltem Özer, saç dökülmesinin vücutta ters giden birçok durumun belirtisi olabileceğini belirterek, “Saç dökülmesi yaşayan bireyin vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, hormon bozuklukları, romatizmal ve enfeksiyöz hastalıklar açısından sorgulanması ve muayene edilerek gerekli tetkiklerinin yapılması mutlaka gerekir. Ne yazık ki saç dökülmesi yaşayan birçok kişi, sorunu sadece kozmetik bir problem olarak görmekte ve çözümü hekim dışı kişilerde aramaktadır. Bu durum saç dökülmelerinde tanı ve tedavi gecikmelerine, yanlış uygulamalar sonucu kalıcı saç kayıplarına yol açabilmektedir” diye konuştu.

‘”DOĞRU TANININ KONULMASI GEREKİR”

Saç dökülmesi tedavisine başlanabilmesi için öncelikle doğru tanının konulması gerektiğini vurgulayan Dr. Özer, sözlerine şunları ekledi:

“Saç dökülmesinde doğru tanı, ayrıntılı bir öykü alınması ve muayene ile başlar. Gerekli tetkikler de yapıldıktan sonra tanıya göre tedavi alternatifleri hastayla konuşulup bir plan yapılır. Bu tedaviler, varsa altta yatan sistemik hastalıklara yönelik konsültasyon ve diğer ilgili hekimlerin tedavileriyle kombine olabilir. Uygulanacak oral ve yerel tedaviler yanında tedavi planına göre saç mezoterapisi, PRP gibi yöntemlerle kombine edilebilir. Saç dökülmesi ve saçlı deri hastalıklarının tedavisi genellikle 6-12 ay, bazen de ömür boyu sürecek bir zaman dilimine yayılabilir. Bu tamamen konulan tanıyla ilişkilidir. Saç dökülmesi hakkında kişi kendine ‘Gerçekten anlamlı bir saç dökülmesi mi?’, ‘Günde kaybedilen saç teli sayısı 100 teli geçiyor mu?’, ‘Saç hacminde azalma var mı?’, ‘Vücudunda eşlik eden herhangi bir değişiklik var mı?’, ‘Saçlı deriye ait başka bir belirti var mı?’ sorularını sormalı. Bunları gözlemleyen bireyler vakit kaybetmeden bir dermatoloji hekimine başvurmalıdır. Kişi, saç dökülmesini kendi yöntemleriyle kontrol altına almaya çalışmadan hekime başvurmalıdır. Saç ve saçlı deri hastalıkları zamanında tedavi edilmesi gereken, bazen başka sistemik hastalıkların ilk belirtisi olabilen bir hastalık grubudur.”

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