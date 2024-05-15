Kova maskesi takıp trafiğe çıktı: Polis tarafından yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Kova maskesi takıp trafiğe çıktı: Polis tarafından yakalandı
TikTok kullanıcısı, ünlü DJ Marshmello'ya benzer bir kova maskesi takarak trafiğe çıkarak dikkat çekti.

Adana'da bir TikTok kullanıcısı, ünlü DJ Marshmello'nun imajına benzer bir kova maskesi takarak trafiğe çıktı ve bu ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcı, üstü açık arabasıyla şehrin sokaklarında dolaşırken, kova maskesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü DJ Marshmello'nun karakteristik kova maskesi gibi görünen bu maske, diğer sürücülerin ve yayaların dikkatini çekti.

Ancak, kova maskeli sürücü bir süre sonra polis arabasına denk geldi. Durumu açıklamak için polise yaklaşan kullanıcı, "Video çekiyorum" diyerek yolculuğuna devam etti. Bu olay, sosyal medyada kısa sürede yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti.

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