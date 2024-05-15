Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Gazze'ye yardım taşıyan kamyona saldırdı

Kaynak: İHA
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Gazze'ye yardım taşıyan kamyona saldırdı
Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan bir ticari kamyona saldırdı. Beit El Kavşağı'nda gerçekleşen saldırıda, saldırganlar kamyondaki gıda maddelerini yola boşaltarak şoförü darp etti.

Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan bir ticari kamyona saldırarak uluslararası toplumu endişelendiren bir olaya imza attı. Beit El Kavşağı'nda gerçekleşen saldırıda, kamyondaki gıda maddelerini yola boşaltan saldırganlar, şoförü de darp etti. Saldırı sonrasında saldırganlar, yolu lastik yakarak trafiğe kapattılar, çevredeki araçları durdurarak insanları rahatsız ettiler. Kamyonun Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine gitmekte olduğu ve insani yardım malzemeleri taşıdığı belirtildi.

Bu tür saldırılar, bölgedeki gerginliği artıran ve insani yardım faaliyetlerini engellemeye yönelik ciddi engeller oluşturan eylemler olarak kayda geçiyor. Uluslararası toplum, bu tür saldırıları kınarken, tarafları şiddetten kaçınmaya ve barışçıl çözümler bulmaya çağırıyor

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