Bir sabah uyandığında hesabında 132 milyon dolar gördü

Brezilyalı bir adamın hesabına yanlışlıkla 132 milyon dolarlık servet transfer edildi.

Bir sabah uyandığında hesabında 132 milyon dolar gördü

Brezilya’da yaşayan 58 yaşındaki Antonio Pereira do Nascimento, banka hesabına 132 milyon dolarlık havale yapıldığını gördüğünde gözlerine inanamadı. Nascimento’nun hesabına iki banka arasındaki yanlış havale işleminden dolayı paranın gönderildiği ortaya çıktı.

SADECE 37 DOLARI VARDI, BİR ANDA MİLYONER OLDU

Brezilya'nın merkezindeki Tocantins eyaletinin başkenti Palmas'ta yaşayan 58 yaşındaki Antonio Pereira do Nascimento, banka hesabında sadece 37 dolar varken bankanın yanlışlıkla kendisine 132 milyon dolar gönderdiğini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Şoförlük yapan dört çocuk babası Nascimento, sabit bir geliri olmadığı ve piyango oynamadığı için paranın kaynağı konusunda kafa karışıklığı yaşadı.

TÜM PARAYI GERİ VERDİ

Paraya ulaştığında ise paranın iki banka arasındaki havale sırasında yapılan yanlış bir işlem nedeniyle kendisine ulaştığı ortaya çıktı.

Banka hesabındaki parayı gördüğünde şaşkınlıkla birlikte korku hissettiğini söyleyen Nascimento, "O kadar çok sıfır vardı ki korktum. Hayatımda böyle bir para hiç görmemiştim. Asla da sahip olamam. Evime gittim eşime 'Zengin olduk' dedim. Ama hemen eşim de 'Verelim' dedi. Bankayı aradım ve şubelerine gittim. Gece saat 21.00’da benim hesabımdaki para gitti" dedi.

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