Sadece anlamak istiyorum.

Artık iyiden iyiye inandım ki bizim ülkemizde var olan her türlü olumsuz değişikliğin kaynağı diziler ve sosyal medya.

Adam öldürmelerin…

Evden kaçmaların…

Aile içi şiddetin…

Anne-baba-çocuk ilişkilerindeki anlaşmazlığın…

Vs.

Vs.

Aklıma gelen gelmeyen her şeyin kaynağı diziler ve sosyal medya aracılığı ile ortaya konulan dayatmalar.

*

Eğitim de olmayınca…

Daha doğrusu eğitimin önemi sadece dillendirilip, o konuda gereği yapılmayınca, eğitimin yerini de diziler ve sosyal medya almış oluyor.

*

Elbette kimse kimseyi zorla yanlışa çekmiyor…

Yanlışa çekilecekse de önce onun yolları yapılıyor…

Yanlışa meyilliler bulunuyor…

Sonra da profesyonelce işleniyor.

En sonunda da ayrıl ayrılabilirsen…

Kop kopabilirsen.

*

Benim ülkemde son yıllarda fark ettiğim bir şey var ki:

“Bir ülke örf adet ve gelenekleri nasıl hercümerç edilir…

“Avrupa, Avrupa” diye tutturulan bir anlamda da “Medeniyet” denilen ülkelerin aslında medeniyetten ne kadar yoksun oldukları neden görülmez de rezaletleri örnek alınır, onun bilim ve ilime olan yanları alınmaz” hep merak etmişimdir.

*

Modası alınır…

Giyim kuşamı alınır…

‘Özgürlük’ denilen, ancak insanı kendi yalnızlığına mahkûm eden davranış biçimleri işlenir de onların teknolojideki başarıları işlenmez.

O insanlar nasıl başarılı oluyor?

Nasıl dünyaya teknoloji satıyorlar, anlatılmaz.

*

Büyük olmak…

Büyük mevkilere gelmek öyle hiç de kolay olmadığı asla konu edilmezken…

Mafyavari…

Yasaklı maddelerin kullanılması kaynaklı…

Çabucak köşe dönülen konular işlenir de emek pek işlenmez, niye öyle olur sahiden hiç anlamadım.

Yoksa biz kötüye bu kadar mı hasretmişiz…

Yasağa, çılgınlığa meyilliymişiz anlamadım gitti.

*

Hatta “dilimizin ve inançlarımızın dahi nasıl öldürülür olduğu” sosyal medyada ve dizilerde her akşam evlerimizden…

Her an, her dakika da ceplerimizden hep birlikte izleyiveriyoruz.

*

Hem de çekirdek çitleyerek…

Etrafı seyrederek…

Ağlayarak…

Kahkaha atarak…

Üzülerek…

Kahrolarak…

İsyan ederek seyrediyoruz da bu tür dizilerin insanı çileden çıkaran yanlarının neden ve niçinlerini…

Toplumumuzu öz değerlerinden uzaklaştıran…

Aile bağlarını zayıflatan…

Çalışan kadın ve erkeği karşılıklı olarak -bulunan yapay saçmalıklarla- birbirine düşüren…

Özgürlüğün anlamını ve amacını değiştiren bir anlayış, nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde işlenebiliyor, benim aklım hafızam almıyor.

*

Demedi demeyin!..

Bu diziler ve kontrolsüz sosyal medya, başımıza öyle çoraplar örecek ki sanırım nereden ve nasıl örüldüğünü dahi anlayamayacağız bile…

*

Hem, bunun için müneccim olmaya gerek yok.

“Aile bağlarımızın ne kadar zayıflıyor olduğu...

Aile içi şiddetin ne kadar arttığı…

Büyük küçük arasındaki iletişimin pek olmadığı…

İnsanların kendilerini yalnızlaştırdıkları…

Bireyselleşip bencilleştikleri” nasıl oldu da bu kadar aldı başını gitti.

*

Kolay yoldan para ve mevki sahibi olma anlayışı nasıl tavan yaptı.

“Nasıl oldu, bilen varsa bana bir anlatsa” diyorum.

Sadece anlamak istiyorum.