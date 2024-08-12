Sadece bunun için 150 bin lira istediler. ‘Yok artık’ dedirten tarife

Özel okul ücretleri velilerin cebini yakmaya devam ediyor. Özel okulların yıllık ücretleri 300 bin liradan başlarken bazı yabancı okullarda ise bu fiyat 1 milyon liraya kadar dayandı. Servis ücretlerine yüzde 100 zam geleceği yönünde beklentiler varken şimdi de yemek paraları dikkat çekiyor.

Bazı özel okulların ‘yemek masrafı’ adı altında alınan paralar tepki çekti. Yıllık yemek ücretinin bazı özel okullarda yıllık 150 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

Öğrenciler güne kahvaltı ile başlarken öğlen yemeğinde ise çorba, salata ve ana yemek oluyor. Söz konusu menünün günlük ücreti okula göre 555 lira ile 722 lira arasında değişiyor.

"OLMAMIŞ ARTIŞLARI DA VELİYE YANSITIYORLAR"

ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Olmamış artışları da veliye yansıtıyorlar. Yemek fiyatları 3-4 kat arttı. 30 bin TL'lik bir yemek nasıl 130 bin TL'ye çıkartılabiliyor? Yani bu sene 30 bin liraya sattığı yemeği 55 bin liraya satacakken sanki yüzde 100 bir enflasyon olacakmış gibi 110 bine, 130 bine çıkaran özel okullar var" dedi.

Söz konusu yemek ücretinin zorunlu kılındığını ancak bunun mümkün olmayacağını anlatan Ağaoğlu, "Zorunlu değil. Yönetmelikte bu açık bir şekilde yazıyor" diye konuştu.