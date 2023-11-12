Sadece erkekleri öldüren virüs keşfedildi

Japon Bilim insanlarının uzun süredir çalıştığı ve tırtıllar üzerine deney yaptığı bu çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, virüsün sadece erkekleri etkileyecek şekilde evrimleştiği ortaya çıktı. İngiliz bir uzmanın yaptığı açıklamaya göre, bu virüs zararlı böcek popülasyonunu da etkileyerek, böcek türlerini yok edeceğini duyurdu.

Japonya Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'nden araştırmacı ve çalışmanın yazarlarından biri olan Daisuke Kageyama, 'Yakın gelecekte bunun gibi çok daha fazla vakanın keşfedileceğini umuyorum' dedi.

VİRÜS NASIL BULUNDU?

Minami Kyushu Üniversitesi'nde araştırma teknisyeni olan Misato Terao, virüsün üniversitenin terasında hava alırken tırtılların bitkileri daha farklı şekilde kemirdiğini görmesi sonucu bulduğunu açıkladı.

Shintani, tırtıllar üzerinde yaptığı çalışmalarda böceklerin hepsinin ilginç bir şekilde dişi olduğunu fark etti. Çalışma alanındaki erkek tırtıllarla bu dişileri çiftleştiren Shintani, 13 nesil sonra bile bu tırtılların büyük çoğunluğunun dişi olduğunu yalnızca 3 adet erkek tırtılın hayatta kaldığını belirledi. Shintani, bu durumla birlikte ellerinde 'Erkek katili' bir virüsün olduğunu hemen anladı.

Geçmiş tecrübelerine dayanarak tırtıl hücrelerinin sitoplazmasını inceleyen Shintani bu anlaşılamayan mikropların anneden çocuklarına geçtiğini belirledi.

Virüsün tırtılların üremesine müsade ettiğini ancak erkekleri 'işe yaramaz bir hale' soktuğunu kaydeden Shintani, dişilerin doğal seçilimde büyük bir avantaj kazandığını açıkladı.