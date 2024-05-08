Sadece kadınlara özel pavyon açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Sadece kadınlara özel pavyon açıldı
Ankara’da yalnızca kadınlara özel hizmet veren bir pavyonun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, kadınların müzik eşliğinde dans ettiği anlar yer alıyor.

Ankara’da yalnızca kadın müşterilere hizmet veren bir pavyonda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Sadece kadınların girebildiği pavyonda, kadınların müzik eşliğinde dans ettikleri ve eğlendikleri görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Pavyonda çekilen görüntülerde; kadınların yere oturduğu eğlenerek dans ettikleri görülürken, söz konusu görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, görüntülere, "Bu kadınlar matinasına benziyor. Ne güzel eğlenmişler" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğlenmeleri harika" yorumunu yaptı.

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