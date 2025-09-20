Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yaylım ateşi

Fenerbahçe seçimli olağanüstü genel kurulunun ilk gününde kongre üyeleri konuşma yaptı ve gündemdeki maddeler oylandı.

Günün sonunda adaylar konuşma için kürsüye çıktı. İlk konuşmayı yapan Sadettin Saran, "Bundan 1,5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım, hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiğiniz, bana hayat boyu minnettar olacağınız söylediniz. Rakip olduğum için mi hain oldum! Ben Fikret Seçen'le Zekeriya Öz'e mahkemede ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz" dedi.

Ali Koç'a şok! Eller aleyhine kalktı

Saran'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

-Bunun en açık tabirle samimiyetsizlik, en açık tarifiyle ikiyüzlülük olduğunu söylüyorum. Neyse ben değerli Fenerbahçelileri sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum. Sizin bahaneleriniz bitmiyor.

-Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim.

"SANDIKTAN KİM ÇIKARSA BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

-Yarın tarihi bir seçime gidiyoruz. İnanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için hep birlikte mücadeleye başlayacağız.

-Seçim atmosferinde kırıcı bir sözüm olduysa herkesten özür diliyorum. Hakan Bilal Kutluap ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim yanımızda durdular sağ olsunlar.

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sert yanıt!

-Fenerbahçe düşmanlığı değil kardeşliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı renklere tutkuyla bağlıyız. Sandıklardan benim ve ekibimin adı çıkarsa, tüm Fenerbahçelilerin huzurunda söz veriyorum, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım.

"ALİ KOÇ KIYMETLİ İŞLER YAPTI ANCAK..."

-Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bayrak değişim olması gerektiği için aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım.

-Bu camianın en büyük gücü asla umudunu kaybetmemesidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır"'.

-Sayın Ali Koç, Fenerbahçemiz için önemli ve kıymetli işler yaptı. Bugüne kadar kulübümüze verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında gelir yaratacak projelere, sponsorluklara imza attı. Ancak Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin verdiği paraya indirgenemez.

"GEREKİRSE ŞİRKETİMİ KAPATIRIM"

-Kulübümüzün 2018'de nasıl değişime ihtiyacı vardıysa bugün de var. Bu değişimi engellemek için neler dediler biliyorsunuz. Meşhur sanal bayi konusu. Bu sürecin sağlıklı yürümesinde katkısı olan herkese, özellikle Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. Aday olamayacak, kayyum atanacak, yaptırım gelecek diye korku saldılar. Saçma sapan şeyler söylediler.

-Ben ne dedim, "Güvenin, sıkıntı çıkmayacak, yanıltıyorlar" dedim. Sizleri endişelendirmek için çırpınan yöneticilere de anlatayım bu mesafeden. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda bahsi geçen şirketi kapatırım. Fenerbahçe için gözümü kırpmam. Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Ben Fenerbahçemize zarar verecek bir şey yapmam.

-Siz de haklısınız, bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil. Beni tanıyacaksınız. Daha yeni başlıyoruz.

"PARA TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL"

-Seçim stratejisini sadece para üzerine kurdular. Borçlardan korkuyormuş gibi algı yarattılar. Tablolar ne kadar kötü olursa olsun bu camia borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğin değil bu parayla nasıl gelecek kurulduğunu sorgular. Para tek başına çözüm olsaydı şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk.

-2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyemizin iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz.

-"Ortak akıl" dediniz, Fenerbahçe için kafa yoran kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiride herkesi düşman ilan ettiniz. "Camiaya hesap vereceğim" deyip kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı 'siz olamazsınız' diye inandırdınız.

"ARTIK BU KULÜP BİR KİŞİNİN DEĞİL CAMİANIN OMURLARINDA OLMALI"

-Bunları düzelttik diyelim, rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz? Hayır. Çünkü Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında tüm Türkiye'nin gözü önünde bir kez daha bir tiyatro sergilendi. Fenerbahçe'nin alın terine damga vuruldu. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Bu operasyonlar seçim gündemi değil. Yıllardır süren sistematik anlayışın sonucudur. Seçime birkaç gün kala bu operasyonun bir maçta yaşanması, kongreye müdahale diye nitelendirilemez. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır.

-Olayın akabinde Ali Koç ile görüşmüş, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtmiştim. Yarın başkan kim olursa olsun Fenerbahçe sahada ve masada yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli.

"PROJELERİMİZ HAZIR"

-Diyeceksiniz ki biz daha ne yapalım? "Fener Ol" dediniz olduk. "Mesut Ol" dediniz olduk, forma aldık, bilet aldık, kombineleri tükettik. Ekonomik olarak en zorlandığımız dönemde kulüpten el çekmedik. Ben taraftarlarımızdan fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Ben Fenerbahçe'nin durumu kötü diye propaganda yapmayacağım.

-Planımız projemiz hazır. Gayrimenkulden dijitale, en gencinden en yaşlısına kadar kapsayıcı projeler yaptık, dersimizi yaptık.