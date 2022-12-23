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Sadettin Saran'dan flaş Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Sadettin Saran, Ali Koç hakkında konuştu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 22:37
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Sadettin Saran'dan Ali Koç hakkında flaş sözler

Sadettin Saran'dan flaş Ali Koç açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Sadettin Saran, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Kulübü'nde öğrencilerin sorularını cevaplarken çarpıcı ifadeler kullandı.

Saran, şunları söyledi:

"Ali Koç kulübün 600 milyon dolara ulaşan borcunu 350 milyon dolara düşürdü. Bir enkaz devralmıştı. Bir kere bu hiç küçümsenmeyecek bir başarı. Çok önemli bir şey. Büyük fedakârlıklarda bulunuldu. Bence hakkını vermek lazım. Bu konuda çok başarılı. Sportif konuda, evet, bir takım hatalar oldu ama bugün geldiğimiz nokta itibarıyla hem baskette hem futbolda çok iyi hocalarımız var. İkisi de çok iyi. İki branşta da şampiyon olacağız inşallah. O yüzden şimdi böyle bir ortamda, şampiyonluğa uzun senelerden sonra giderken, başkanlık konuşmak yanlış olur”

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