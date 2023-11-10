Sadık Çiftpınar Japonlara satılan Cola Turka ile Coca Cola'ya meydan okudu. Yerli ve milli zannetti

Futbolcu Sadık Çiftpınar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Yerli ve Milli zannettiği ama aslında Japonlara satılan Cola Turka ile Coca Cola’ya meydan okudu.