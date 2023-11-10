Sadık Çiftpınar Japonlara satılan Cola Turka ile Coca Cola'ya meydan okudu. Yerli ve milli zannetti

Kasımpaşa’nın 30 yaşındaki stoper oyuncusu olan Sadık Çiftpınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ürünlerine boykot akımına katılmak istedi.
Futbolcu, hesabından yaptığı paylaşımda Cola Turka’nın resmini paylaşarak Coca Cola’ya meydan okuyup, “İşine bak!” sözünü Türk bayraklı bir şekilde paylaştı.
Oysa ünlü futbolcunun yerli ve milli sandığı Coca Turka, 2015 yılında Japon DyDo DRINCO'ya satıldı.
Cola Turka 2015 yılında, Yıldız Holding tarafından Japon DyDo DRINCO'ya tam 335 Milyon lira’ya satılmıştı.
2003 yılında Türkiye pazarına giren Cola Turka Sakarya’da üretiliyor ve bağlı olduğu Yıldız Holding’in yönetim kurulunda ünlü iş adamı Murat Ülker bulunuyordu.