Sarıklı bir grup Coca Cola satıyor diye dönerciyi bastı. Dükkan sahibinden beklemedikleri cevap geldi

İsrail ile Filistin arasındaki savaş devam ediyor. Bir grup kesim ise İsrail markalarını boykot etmeye başladı.

Boykot adı altında İsrail markası olduğunu ileri sürdükleri restoranları basan kişiler müşterilere ve çalışanlara zorbalık yapıyor.

Bunlardan biri de Coca Cola oldu. Türkiye’de de vatandaşlar Coca Cola’yı dökerek protesto etmişti.

Şimdi de sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup dönerciden 45 döner sipariş etti.

Sarıklı, cübbeli grup daha sonra işletmeye, “Coca Cola, Fanta, Sprite” satıp satmadığını sordu.

İşletme sahibi sattıklarını belirtmesi üzerine grup, siparişi almayacağını söyledi.

Grup daha sonra döner dükkanına gitti. İşletme sahibini arayıp, “Kola dolabını iade etmenizi beklerdim” dedi.

İşletme sahibi telefondan sakinlikle, “Baba sen buraya kola satıyorum diye gelmeyeceksen zaten gelme. Senin gelmen önemli değil" dedi.

BİR YANDA BOYKOT BİR YANDA TEŞVİK

Resmi Gazete’de yayımlanan belgelere göre ağustos ayında 1.301 defa şirketlere teşvik verilmesi kararlaştırıldı.

Ancak teşvikler içinde en öne çıkanı ise Coca-Cola’ya verilen oldu.

İsrail’in Filistin’e saldırıları nedeniyle başta AKP’li belediyeler olmak üzere birçok kamu kurumu Coca-Cola’yı boykot ederken şirkete teşvik verilmesi dikkat çekti.

Coca-Cola İçecek AŞ 590 milyon 793 bin TL’lik yatırımı karşılığında teşvik aldı.

Gazlı içecek imalatı nedeniyle verilen teşvikler şöyle: Gümrük vergisi