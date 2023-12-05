Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 15. bölümü 11 Aralık Pazartesi yani bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

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Safir dizisi doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisiyle öne çıkan Nevşehir'de çekiliyor.

Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak olan dizi, konusunun yanı sıra görsel ögeleriyle de dikkat çekiyor.

SAFİR KONUSU NEDİR?

Çekimleri başlayan, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

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