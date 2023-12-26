Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 18. bölümü 1 Ocak Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanacak.

Safir dizisi Nevşehir'de çekiliyor.

0x0-atvnin-yeni-dizisi-safir-ikinci-bolumuyle-en-cok-izlenen-dizi-oldu-1694511570159.jpg

SAFİR KONUSU NEDİR?

'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' sloganıyla Safir dizisinde başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Kapadokya’da çekimleri süren dizide Gülsoy ailesinin oğullarından Yaman ve hizmetlilerinin kızı Fera ile aralarındaki aşkı konu alıyor.

Safir Pazartesi akşamları yayınlanıyor.

600x314-safir-13-bolum-fragman-safir-13-bolum-fragmani-izle-atv-canli-1700466293716.jpg

SAFİR OYUNCU KADROSU

Safir dizisinin oyuncuları arasında; İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen yer alıyor.

Son Haberler
Kahve diyeti ne kadar yararlı Sağlık
Kahve diyeti ne kadar yararlı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Gündem
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Toprak kaymasında kömürlüğün kopan parçaları çocuk parkına düştü Gündem
Toprak kaymasında kömürlüğün kopan parçaları çocuk parkına düştü
Şehit cenazelerinde CHP ve İYİ Parti'nin gönderdiği çelenkler parçalandı Gündem
Şehit cenazelerinde CHP ve İYİ Parti'nin gönderdiği çelenkler parçalandı
Erzincan’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Erzincan’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
Kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı Gündem
Kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
İsrail askerlerine savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş Dünya
İsrail askerlerine savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş