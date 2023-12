Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 18. bölümü 1 Ocak Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanacak.

Safir dizisi Nevşehir'de çekiliyor.

SAFİR KONUSU NEDİR?

'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' sloganıyla Safir dizisinde başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Kapadokya’da çekimleri süren dizide Gülsoy ailesinin oğullarından Yaman ve hizmetlilerinin kızı Fera ile aralarındaki aşkı konu alıyor.

Safir Pazartesi akşamları yayınlanıyor.

SAFİR OYUNCU KADROSU

Safir dizisinin oyuncuları arasında; İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen yer alıyor.