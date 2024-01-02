Safir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Safir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 19. bölümü 8 Ocak Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanacak.

Safir dizisi Nevşehir'de çekiliyor.

maxresdefault.jpg

SAFİR KONUSU NEDİR?

'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' sloganıyla Safir dizisinde başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Kapadokya’da çekimleri süren dizide Gülsoy ailesinin oğullarından Yaman ve hizmetlilerinin kızı Fera ile aralarındaki aşkı konu alıyor.

Safir Pazartesi akşamları yayınlanıyor.

SAFİR OYUNCU KADROSU

Safir dizisinin oyuncuları arasında; İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen yer alıyor.

Son Haberler
Annesiyle tartıştıktan sonra üst geçitten atlayan genç öldü Gündem
Annesiyle tartıştıktan sonra üst geçitten atlayan genç öldü
Ucuz et almak için sabahın köründe uzun kuyruklar oluştu. Ağla sevgili yurdum ağla Ekonomi
Ucuz et almak için sabahın köründe uzun kuyruklar oluştu. Ağla sevgili yurdum ağla
Kalbiniz varsa sakın bakmayın. Zehra Güneş ve Hande Baladın'ı hiç böyle gördünüz mü? Bu pozlar nefes keser Spor
Kalbiniz varsa sakın bakmayın. Zehra Güneş ve Hande Baladın'ı hiç böyle gördünüz mü? Bu pozlar nefes keser
Operasyon çekiyorlar: Mehmet Büyükekşi 3 maddede yaşanan skandalları çevresine anlattı Spor
Operasyon çekiyorlar: Mehmet Büyükekşi 3 maddede yaşanan skandalları çevresine anlattı
Medyanın Kara Ördeği Ertuğrul Özkök göze girmek için Antartika'yı Emine Erdoğan'a bağladı Gündem
Medyanın Kara Ördeği Ertuğrul Özkök göze girmek için Antartika'yı Emine Erdoğan'a bağladı
Adana'da 3 gün önce kaybolan ormancı ölü bulundu Gündem
Adana'da 3 gün önce kaybolan ormancı ölü bulundu
Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 20 yaralı Gündem
Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 20 yaralı