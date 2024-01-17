Safir 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

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Safir 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin yeni bölümü olan 21. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Safir dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Safir 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’in yeni bölümüne dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Safir dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 21. bölümü 22 Ocak Pazartesi ATV’de yayınlanacak.

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SAFİR KONUSU NEDİR?

"Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi" sloganıyla ekrana gelen Safir dizisi, başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı etkileyici bir yapım.

Dizinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleşiyor ve Gülsoy ailesinin oğullarından Yaman ile hizmetlilerinin kızı Fera arasındaki aşkı merkezine alıyor.

Dizide, toplumsal normlara karşı çıkan ve farklı sosyal sınıflardan gelen Yaman ile Fera'nın yaşadığı aşk hikayesi işleniyor. Kapadokya'nın muhteşem doğasında geçen bu romantik hikaye, sadece aşkın değil, aynı zamanda sınıf farklılıklarının, aile baskısının ve toplumsal beklentilerin de ele alındığı bir atmosfer sunuyor.

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